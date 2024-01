American Football Talent aus Neukirchen jagt die Quarterbacks

Von der NFL träumen die jungen Footballspieler in der ganzen Welt. So auch Kelvin, der in Weckhoven mit dem American Football begann, zu den „Panthers“ nach Düsseldorf wechselte und in den Blick der nordamerikanischen Talentsucher geriet. So erhielt er ein fünfjähriges Vollstudium für die SFA University in Texas verbunden mit der Verpflichtung, für das College-Team aufzulaufen. Diese Amateurliga, in der keine Gelder gezahlt werden und keine Manager agieren dürfen, ist die Plattform für die Ausbildung der Spieler, die von den Scouts der 32 Profimannschaften beständig beobachtet werden, immer auf der Suche nach Talenten für die NFL.