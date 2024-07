Leichtatheltik Talent aus Grevenbroich holt DM-Gold im Hochsprung

Weiteres Edelmetall in Form von Silber holte die U16-Staffel in Kooperation mit dem Pulheimer SC über 4x100 Meter. In der Besetzung Emily Zorn, Wanda Schmidt, Josie Buchwald (alle TK Grevenbroich) und Sina Schüller (Pulheimer SC) war diese Staffel im Endlauf nur vom SC Magdeburg zu schlagen. Die Ostdeutschen bestätigten ihre Rolle als stärkste Staffel der Saison und gewannen nach großen Kampf in 47,69 Sekunden vor den jungen Grevenbroicherinnen, die nach starken 47,89 Sekunden ins Ziel kamen. Auch die 4x100-Meter-Staffel U20 war in Koblenz wie aufgedreht. Die Staffel scharubte in der Besetzung Emilia Kuss, Lilli Schlößer, Lilli Ende (alle TK Grevenbroich) und Samita Schatz (Pulheimer SC) ihre Bestzeit auf 46,85 Sekunden nach unten und erreichten so den Endlauf. Dort musste zwar Samita Schatz wegen einer Verletzung ersetzt werden, doch mit Greta Schmidt als Schlussläuferin kam in 47,25 Sekunden letztlich Platz sechs heraus. Einen weiteren Finalplatz ergatterte Wanda Schmidt über 80 Meter Hürden in 11,71 Sekunden. Im Endlauf verlor sie nach gutem Start allerdings den Rhythmus und landete mit 11,80 Sekunden auf Platz sieben.