Leichtathletik Talent aus Dormagen siegt mit der Kugel

Tags darauf in Dortmund standen die Laufdisziplinen im Fokus. Maxima Majer schraubte ihre persönliche Bestzeit über 1500 Meter als Zweite auf 4:48,68 Minuten nach unten. Laut Trainer Wilhelm Jungbluth besteht für die in drei Wochen stattfindenden Deutschen Hallenmeisterschaften an selber Stelle in der Helmut-Körnig-Halle (24. und 25. Februar) aber noch Luft nach oben. Weitere Bestleistungen gelangen bei den Frauen Lea Hübbers über die 200 Meter (26,32 Sekunden, 12.) sowie Kemi Körsgen, die bei ihren 2:18,38 Minuten (5.) über die 800 Meter ein mutiges Rennen mit einer starken Schlussrunde zeigte. Aimee Drössler verbesserte ihren persönlichen Rekord über 3000 Meter um gleich neun Sekunden auf 10:50,98 Minuten (5.), im selben Lauf zeigte Fabiana Niemann nach langer Wettkampfpause ein solides Rennen (12:04,69 Minuten, 7.). Eric Taubitz schrammte über die 800 Meter in der männlichen Jugend U20 in 2:16,96 Minuten (8.) um rund drei Sekunden an seinem Hausrekord vorbei.