Leichtathletik Talent aus Dormagen dominiert bei Frauen

Majer, die eigentlich noch in der Jugendklasse startet, dominierte das Rennen von Beginn an und ließ der Konkurrenz keine Chance. Sie gewann in einer Zeit von 11:15,98 Minuten und blieb damit deutlich unter der Qualifikationsnorm von 12:00 Minuten für die deutschen Junioren-Titelkämpfe. Eine weitere DM-Qualifikation gelang in Siegburg Daniel Güsgen. Er absolvierte die 800 Meter in 1:59,00 Minuten und gewann damit sowohl die Altersklasse U18 als auch einen Startplatz bei der Jugend-DM. Auch die weiteren Mittelstreckler des TSV Bayer Dormagen konnten überzeugen. Sara Christmann (U18) lief die 800 Meter in 2:18,38 Minuten und erreichte damit trotz langer Führungsarbeit eine persönliche Bestzeit sowie den zweiten Platz. Dabei verfehlte sie die DM-Norm um nur 18 Hundertstel. Ebenfalls über 800 Meter trat Sydney von Zons (M14) an und erreichte trotz der widrigen Bedingungen durch starke Windböen mit 2:13,10 Minuten den zweiten Platz. Ebenfalls Zweite wurde Anna Olschowsky (U20), die die 400 Meter in 59,53 Sekunden lief. Trotz Abi-Stress konnte sie eine Saisonbestleistung aufstellen und peilt zeitnah die DM-Norm von 58,70 Sekunden an.