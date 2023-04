Cheerleading-WM in Orlando Take-off für Cheerleaderin Louisa Laudin

Denn die 14-Jährige, die vor knapp anderthalb Jahren ihre hoffnungsvolle Turn-Karriere Knall auf Fall beendet hatte, ist als Mitglied des „Junior-Teams Germany“ für die WM gesetzt. Ihr auf zwei Tage verteiltes Wettkampfprogramm beginnt zwar erst am 19. April, doch der Flieger nach Washington, D.C. hob bereits am Mittwoch in Frankfurt ab. Im Vorfeld gab sich die am Norbert-Gymnasium Knechtsteden auch sportlich geförderte Neukirchenerin noch ganz relaxed. „Ich bin eigentlich immer relativ entspannt“, versicherte sich lächelnd. „Und bis zum Wettkampf werde ich dann immer stiller.“ Sie weiß halt, was sie kann. Mit den Cheerleaderinnen des SC Bayer 05 Uerdingen hat sie in der ehemaligen Philipshalle (seit 2011 Mitsubishi Electric HALLE) gerade erst ihren Deutschen Meistertitel in der höchsten Junior-Kategorie (Level 5) verteidigt. Wenn es in Deutschland um Medaillen geht, führt an den Allgirls Loony Dolphins aus Krefeld eben kein Weg vorbei. Auch in Orlando bildet Louisa Laudin mit Helen Klein, Vicky Götze (beide Krefeld) und Zoé Schollmanns (Rheinberg) einen „Groupstunt“, in dem sie als „Flyer“ für die spektakulären Flugnummern zuständig ist. Eine Sonderrolle in ihrer als verschworene Einheit auftretenden Gruppe beansprucht sie deshalb aber nicht. „Wir sind alle gleichberechtigt. Cheerleading ist eine Mannschaftssportart.“ Abheben verboten!