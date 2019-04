Taekwondo : Silber-Rang für starke Franziska Drucklieb

Ückerath Die amtierende Deutsche Jugendmeisterin Franziska Drucklieb hat ihre gute Form mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den German Open in Hamburg bestätigt.

Auf dem Weg ins Finale der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm bezwang die Taekwondoka des AC Ückerath Audrey Sulla aus Guadelupe (19:6), Miftari Babile aus Schweden (24:4), Dahmani Yasmin aus Dänemark (14:0) und Unrau Lena aus Ingelheim (23:8). Dort aber wurde Helena Kicema aus Kroatien, aktuell die stärkste Europäerin, ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit der guten Platzierung machte die 16-Jährige den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Europameisterschaft im September. Ihre Trainingskollegin Jil Grebe scheiterte im Wettbewerb der Jugend (bis 46 kg) schon in der Vorrunde knapp an Nina Brostrom aus den Niederlanden. Nach 4:4-Gleichstand in der regulären Zeit verlor die Ückeratherin im „Golden Point“ und schied ohne Medaille aus dem Turnier aus. Trainer Jannis Dakos: „Nach einem Turniermarathon von fünf aufeinanderfolgenden Wettkämpfen bleiben unseren Sportlern nun ein paar Tage der Regeneration, bevor sie die nächsten Ziele anvisieren und die Trainingsintensität wieder steigern.“