Taekwondo : Gold und Silber für Ückerath bei Deutscher Meisterschaft

Dormagen Die Schützlinge von Trainer Jannis Dakos zeigten in Münster, dass sie auch während der coronabedingten Zwangspause nicht untätig geblieben sind.

Auch in den vor allem von der Corona-Pandemie bestimmten Monaten sind die Taekwondoka des AC Ückerath nicht untätig geblieben. Das Ergebnis ihrer Bemühungen zeigte der von Jannis Dakos am Stützpunkt in Dormagen trainierte Nachwuchs bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren, Kadetten und Masters in der Universitätssporthalle in Münster.