Taekwondo : AC Ückerath schlägt wieder zu

Dormagen Franziska Drucklieb zeigt auch bei den Austrian Open ihre Klasse.

Nach dem Sieg bei den Spanish Open waren die Erwartungen an Franziska Drucklieb bei den Austrian Open groß, doch auch in Innsbruck sollte die Taekwondoka des AC Ückerath ihre Klasse beweisen. Die Niederländerin Lea Tost stellte sich als Erste in den Weg der Deutschen Meisterin, die in der Jugendklasse unter 55 Kilogramm kämpft. Tost konnte nur wenig gegen die Favoritin ausrichten, mit 13:4-Punkten gewann klar die Deutsche. Drucklieb bestand auch ihre zweite Prüfung: Obwohl es die Österreicherin Tatjana Filipovic spannender als Tost machte, setzte sich die Ückeratherin mit 12:9 durch. Auch Nationamannschaftskollegin Lena Unrau konnte Drucklieb nicht stoppen (14:3). Somit hatte die Sportlerin des AC Ückerath den Sprung ins Finale geschafft, in dem Larisa Loncaric wartete. Auch sie fand ihren Meister in der Deutschen. Drucklieb verabschiedete sich eindrucksvoll mit einem 18:7-Sieg vom Publikum und holte die zweite Goldmedaille in Folge bei einem Weltranglistenturnier.