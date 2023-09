Fußball-Landesliga Tabellenführer Kapellen empfängt Verfolger Remscheid

„Das ist schon ein richtig krasses Topspiel. Dass Remscheid sich in der Top 5 bewegt, war schon zu erwarten. Dass wir zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer sind, nicht“, sagt SCK-Coach Fabian Nellen, der sich nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Mennrath zunächst mal mit einer dicken Erkältung sowohl beruflich als auch sportlich aus dem Rennen war. So war er auch nicht dabei, als die Kapellener am Dienstag ein Testspiel beim Bezirksligisten VfL Willich bestritten, was auch dazu dienen sollte, den großen Kader bei Laune zu halten, indem verstärkt Spieler zu Einsatz kamen, die in dieser Saison noch nicht so viel Wettkampfpraxis gesammelt haben. Die Partie endete mit einem 9:4-Sieg für den SCK, wobei es nach einer 4:0-Führung zur Pause in der zweiten Hälfte mit neun Treffern in 45 Minuten vogelwild wurde. Die Gastgeber kamen auf 4:6 heran, eher Kapellen noch mal richtig nachlegte. „Da hat angesichts der klaren Führung offenbar die letzte Konzentration gefehlt. Da darf uns gegen Remscheid natürlich nicht passieren. Insofern war das in so einem Spiel ein guter Warnschuss“, sagt Nellen, der den FC Remscheid mehrfach beobachtete und große Stücke auf ihn hält: „Eine sehr robuste Mannschaft mit gefährlichen Stürmern und schnellen Außenbahnspielern.“ Da kommt es nur recht, dass ihm derselbe Kader zur Verfügung steht wie zuletzt in Mennrath, um auf die Besonderheiten des Gegners mit dem optimalen Personal reagieren zu können.