Halbzeitbilanzen Systemumstellung bringt in Glehn die Wende

Das war gut „Wir haben sehr viele Tore geschossen, haben eine sehr gute Qualität im Angriff“, sagt Feldberg. Mit 52 Treffer in 17 Spielen stellt Glehn hinter den Top-Teams Süd und Uedesheim den drittbesten Angriff. Außerdem sei die Systemumstellung sehr gut gelungen: Anfangs spielte Glehn noch in der von Feldberg favorisierten Dreierkette, stellte schließlich aber auf eine Viererkette um. „Ich habe das gemeinsam mit dem Mannschaftsrat beschlossen. Das war einer der Schlüssel zum Erfolg. So hatten wir mehr Sicherheit und Stabilität in der Defensive“, erklärt Feldberg. Zudem lobt er die Einstellung und Aufnahmefähigkeit des Teams. Die Trainingsbeteiligung sei sehr hoch und alle Spieler sehr fleißig.