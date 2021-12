Ehrung der Stadt : Die „Mannschaft des Jahres“ in Neuss

Zu allem entschlossen: Die neuformierte Synchron-Eislauf-Formation „Butterfl’ice“ des Neusser Schlittschuh-Klubs steht im nächsten Jahr vor großen Herausforderungen. Foto: NSK

Neuss Im Rahmen des 123. Deutschen Meisterschaften in der Neusser Südparkhalle ehren Bürgermeister Reiner Breuer und Sportauschuss-Vorsitzender Jörg Geerlings die Synchroneislauf-Formation „Butterfl’ice“ des Neusser Schlittschuh-Klubs.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Eigentlich hätte die Stadt die taffen Mädels des Neusser Schlittschuh-Klubs für die herausragende Saison 2019/2020 schon zu Beginn des Jahres im großen Saal des Neusser Zeughauses ehren sollen. Doch weil die Corona-Pandemie wesentliche Teile des nicht professionell betriebenen Sports im von der Politik beschlossenen Lockdown für Monate stilllegte, entschied die Jury um Bürgermeister Reiner Breuer und den Sportauschuss-Vorsitzenden Jörg Geerlings erst am 9. November, das Team Butterfl‘ice zur „Mannschaft des Jahres 2020“ zu küren. Die an das Jubiläum des vor hundert Jahren gegründeten Stadtsportverbandes geknüpfte Feierstunde am 26. November im Alten Ratssaal musste wegen der wieder rasant steigenden Inzidenzen indes ebenfalls verschoben werden.

Erst am Samstag im Rahmen der in der Eissporthalle am Südpark ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen passte es. Vor ihrem gefeierten Auftritt im Showprogramm am Samstagabend gab es für die 2009 von Ilka Voges gegründete und trainierte Formation richtig was auf die Ohren. Natürlich vollkommen zu recht, denn bei allen Starts in der Eislaufsaison 2019/2020 hatte sich das Team Butterfl‘ice in die Medaillenrängen getanzt: Nach dem zweiten Platz beim Lumière-Cup im Dezember 2019 im holländischen Eindhoven holten die Neusserinnen bei den Deutschen Meisterschaften im Synchron-Eislaufen im Januar 2020 in Berlin wie schon im Jahr davor Silber. Bei starker internationaler Konkurrenz belegten sie nur wenige Wochen später beim Helvelius-Cup im polnischen Gdansk den dritten Platz. Anschließend gewannen sie bei der NRW-Trophy for synchronized Skating ihr „Heimspiel“ in der Reuschenberger Eissporthalle. Rang zwei im März bei der Steel Trophy im britischen Sheffield sorgte für einen prächtigen Abschluss der Saison.

Coronakonform: Bürgermeister Reiner Breuer zeichnet das Team Butterfl‘ice des Neusser Schlittschuh-Klubs als „Mannschaft des Jahres“ aus. Foto: Stadt Neuss

Info Das Team Butterfl‘ice ist große Nummer in Europa Die Mannschaft des Jahres 2020 Annelie Bierbaum, Antonia Endres, Helena Endres, Carolin Borkopp, Chanel Imbach, Caroline Koch, Sandra Kofalk, Julia Küppenbender, Laura Leven, Linda Leven, Emilia Möller, Luisa Nagel, Laura Vanselow, Anna-Tabea Siemes, Lara Szaramowicz, Ilka Voges (gleichzeitig Trainerin) Die Erfolge 2019/2020 1. Platz Lumière Cup, Eindhoven; 2. Platz: Deutsche Meisterschaft, Berlin; 3. Platz: Hevelius Cup, Danzig; 1. Platz: NRW-Trophy, Neuss; 2. Platz: Steel City Trophy, Sheffield

In ihrer Laudatio stellten Breuer und Geerlings „besonders heraus, dass alle Mitglieder der Mannschaft aus der eigenen Jugendarbeit des Neusser Schlittschuh-Klubs stammen.“ Dank gebühre daher auch der Vereinsführung um den Vorsitzenden Ulrich Giesen, an den 2015 die Sportehrengabe der Stadt gegangen war, sowie in außerordentlichem Maße der Trainerin Ilka Voges. „Sie hat die Butterfl’ice aufgebaut und über die Jahre stetig weiterentwickelt. Damit hat sie einen ganz entscheidenden Anteil an den Erfolgen ‘ihrer’ Formation.“