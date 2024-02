Synchroneiskunstlaufen Team Butterfl’ice geht in Dortmund mit Gold vom Eis

Die 70-Punkte-Marke fiel darum zwar nicht, aber auch die erhaltenen 69,45 Zähler brachten in überlegener Manier Rang eins. „Frostwork“ aus Ungarn (61,32) und „Synchro Motion“ aus Berlin (60,24) belegten die weiteren Plätze auf dem Treppchen, Rang vier ging an „The Crystals“ aus Tschechien (56,93), Fünfter wurde UTE „Synchro Mix“ aus Ungarn (52,04). Für das Team Butterfl’ice war es das letzte Hurra in diesem Winter, denn da in der Südparkhalle am 24. März das Eis abgetaut wird, schalten die Goldmädels des NSK in den Sommermodus. „Das bedeutet, Eis in anderen Städten von Nordrhein-Westfalen anmieten“, erklärt Endres und fährt fort: „Das ist dann aber mit höherem Aufwand verbunden. Teilweise verbringt man mehr Zeit mit der Anreise als mit dem Training. Wir hoffen daher, dass wir Mitte September wieder mit dem Training in Neuss starten können.“ Das sei bei der mehr als 50 Jahre alten Eishalle allerdings nicht selbstverständlich, weiß er, „hatte sich in den letzten Jahren der Saisonstart doch immer mal wieder verschoben, weil die Technik der Kühlung nicht funktionierte. Auch wenn uns die Stadt Neuss hierbei in der Vergangenheit mit Ersatz in anderen Städten unterstützt hat, kann dies das Training in der heimischen Eissporthalle nicht vollständig ersetzten.“