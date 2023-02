Synchroneiskunstlaufen Team Butterfl'ice holt Cup und den DM-Titel

Nach ihrem starken Auftritt vor drei Wochen beim internationalen Amadé Cup in Salzburg, als sie auf Platz drei die komplette deutsche Konkurrenz hinter sich gelassen hatte, war die als Butterfl‘ice bekannte Formation des Neusser Schlittschuh-Klubs (NSK) mit großen Ambitionen bei den in den ISU-Wettbwerb „Cup of Neuss“ eingebetteten Deutschen Meisterschaften im Synchroneiskunstlaufen angetreten.