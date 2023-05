Fußball-Kreisliga A SVG Weißenberg schafft Durchmarsch

Nach 26 Jahren Durststrecke in den Kreisligen A und B spielen die Neusser in der kommenden Spielzeit wieder in der Bezirksliga. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der vergangenen Saison setzt sich die Erfolgsstory der Weißenberger weiter fort. „Wenn mir einer vor Saisonbeginn erzählt hätte, dass wir drei Spieltage vor Schluss als Meister den Aufstieg schaffen, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagte Dirk Schneider. „Dass es dennoch dazu gekommen ist, ist unbegreiflich und nötigt mir großen Stolz auf die Mannschaft ab.“ Für die endgültige Entscheidung im Fernduell um den Aufstieg mit Uedesheim benötige Weißenberg allerdings viel Geduld.