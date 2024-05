Fußball-Bezirksliga Weißenberg mit wichtigem Sieg

VdS Nievenheim – TuS Mündelheim 3:5 (1:0). Der VdS schenkte eine 3:0-Führung her und muss somit den Gang in die Kreisliga A antreten. Justin Schiffer (45.+4, 54.) gelang noch in Hälfte eins die Führung und erhöhte im zweiten Durchgang zusammen mit Andre Becker (61.) auf 3:0. In der Folge bäumte der TuS sich auf und erzielte innerhalb von acht Minuten den Ausgleich. Die Tore schossen Marius Wischnewski (62.), Tim Juschka (68.) und Max Bausch (70.). In der Nachspielzeit gelang dem TuS noch der Sieg. Philipp Schneider (90.+4) und Pascal Schneider (90.+7) trafen zur Entscheidung. „Die ersten 60. Minuten waren top, was dann passiert ist, kann ich mit selbst nicht erklären“, meinte VdS-Coach Thomas Boldt.