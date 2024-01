Fußball-Halbzeitbilanzen SVG Weißenberg mit Rückenwind zum Klassenverbleib

Saisonverlauf Die SVG brauchte Anlaufzeit, um sich in der neuen Liga zurechtzufinden. Am vierten Spieltag gelang dem Aufsteiger in Nievenheim mit einem 6:0 der erste Saisonsieg. Es dauerte acht weitere Partien, bis die Mannschaft von Trainer Dirk Schneider erneut einen Dreier einfahren konnte. Seitdem ist die SVG ohne Niederlage und überwinterte auf dem zehnten Tabellenplatz. Für Weißenberg startet die Rückrunde bereits am 4. Februar mit dem Nachholspiel gegen den TuS Gerresheim (9.). Im Kreispokal schaffte es die Mannschaft bis ins Viertelfinale, ehe der Landesligist SC Kapellen kurz vor Weihnachten Endstation war.