Fußball : FC Zons II schickt SVG Weißenberg II in die Kreisliga C

Rhein-Kreis SV Rosellen II sichert sich den Aufstieg in die Kreisliga B.

Durch Delhovens spät feststehenden Abstieg aus der Bezirksliga und die daraus resultierende Kettenreaktion sahen sich auf einmal die Zweitvertretungen des FC Zons und der SVG Weißenberg in einem Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Kreisliga B gegenüber. Die beiden Tabellen-15. der Gruppe eins und zwei hatten bis zuletzt gehofft, dass Delhoven den Bezirksliga-Abstieg noch irgendwie umgehen kann, um beruhigt die Sommerpause anzutreten, doch ihr Flehen blieb unerhört. So kam es am Mittwoch eben doch noch zum Entscheidungsspiel auf neutralem Boden. Vor rund 100 Zuschauern auf der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage des VfR Büttgen hieß es dann für beide Reserven „Do-or-Die“. Der einzige Treffer und gleichzeitig Siegtreffer fiel dabei bereits nach drei Minuten: Der Zonser Mittelfeldspieler Frederik Wensel ergriff die Initiative und brachte seine Mannschaft in Front. In einen sehr chancenarmen Spiel blieb Wenzels Lichtblick der einzige Treffer nach 90 Minuten. Während die Zonser ihren Kopf damit in letzter Sekunde aus der Schlinge gezogen haben, müssen die zweiten Herren der SVG Weißenberg den bitteren Gang in die niedrigste Spielklasse im Fußballkreis 5 Neuss/Grevenbroich antreten.