Fußballer helfen SVG Grevenbroich sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Mehr als 21.000 Tote, darunter auch Freunde und Angehörige – klar, dass die Fußballer des SV Genclerbirligi Grevenbroich nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen können und wollen. Das für Samstagabend (18 Uhr) auf dem Kunstrasen am Torfstecherweg in Gustorf angesetzte Nachholspiel der Kreisliga A gegen den TuS Hackenbroich „wollten wir zuerst absagen“, bestätigt SVG-Vorsitzender Ramazan Kavgaci. Doch der Verein und die Mannschaft von Trainer Erkan Akan haben einen anderen Weg gefunden, mit ihrer Trauer und der belastenden Ungewissheit umzugehen. Das Match, in das die beiden Teams mit einer Schweigeminute für die vielen Opfer der Tragödie einsteigen, dient nun dazu, Spenden zu akquirieren. „Alle an diesem Abend erzielten Erlöse sollen an die betroffenen Menschen im Erdbebengebiet gehen“, kündigt Kavgaci an. Die Anteilnahme der Nachbarvereine bewegt ihn sehr. „Rot-Weiß Elfgen und der 1. FC Grevenbroich-Süd haben sich schon angesagt. Jede verkaufte Eintrittskarte hilft. Viel mehr können wir im Moment ja nicht machen – außer beten und hoffen.“