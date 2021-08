Vor dem Fußballstart: SVG Grevenbroich : In den Favoritenkreis aufgestiegen

Grevenbroich Starke Neuzugänge lassen die Grevenbroicher von oberen Tabellenregionen in der Kreisliga A träumen. Doch Trainer Erkan Akan weiß noch nicht genau, wo seine Mannschaft aktuell steht.

Seit 2016 hält sich der SVG Grevenbroich in der Kreisliga A und konnte dabei in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle spielen. Mit einigen namhaften Neuzugängen steigt der SVG jetzt in den erweiterten Favoritenkreis auf.

Gerne würde der SVG Grevenbroich in dieser Saison mal oben angreifen. Mit dem stark verbesserten Kader kann man schon mal auf den Aufstieg schielen. „Als Trainer will man mal oben dran schnuppern. Mein persönliches Ziel ist es diese Saison, unter den ersten Drei abzuschließen“, verrät Erkan Akan. Allerdings gibt es bei der SVG Grevenbroich noch immer ein Problem: die Bedingungen auf der Anlage in Frimmersdorf. „Die Winterpause wirft uns immer weit zurück, weil wir kaum trainieren können“, so Akan. Die Halle und alternative Trainingsmethoden seien zwar Möglichkeiten, würden aber nicht das Training auf dem Platz ersetzen. So richtig weiß Akan nicht, wo sein Team jetzt steht. Er schätzt bei 60 bis 70 Prozent. Zum Auftakt geht es am Sonntag gegen den „Corona-Meister“ SC Grimlinghausen. „Das wird eine Wundertüte“, meint Akan.