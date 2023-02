Fußballer sammeln Geld für Erdbebenopfer SVG freut sich über Sieg und stolze Spendensumme

Viel wichtiger als das Geschehen auf dem Rasen war aber die Spendenaktion des SV Genclerbirligi Grevenbroich. Stolze 3200 Euro nahm „Gencler“ am Samstagabend ein. Die gesammelten Spenden werden nun an die türkischen Hilfsorganisationen „Afad“ und „Türk Kizilay“ übergeben. Sie kommen den Opfern des schrecklichen Erdbebens in der Türkei zu gute. Am vergangenen Montag sorgte ein starkes Erdbeben in der Türkei und Syrien für ein große Zerstörung. Nach aktuellen Angaben der Behörden verloren bei der Naturkatastrophe bislang mehr als 28.000 Menschen ihr Leben.