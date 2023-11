Fußball-Landesliga Die richtige Mischung macht‘s

In Tim Heubach spielt ein 92-facher Zweitligaspieler für den VfL, dennoch schaffen es auch immer wieder Talente aus der eigenen Jugend in den stark besetzten Kader. „Alexander Hahn und Jan-Niklas Jaspers sind die besten Beispiele dafür, dass unsere Jugendarbeit Früchte trägt. Die beiden 20-Jährigen haben sich ihren Platz in der Mannschaft in den letzten Jahren hart erarbeitet und verdient“, sagt der Kapitän, der in den vergangenen Jahren gewohnt war, Pokale in die Luft zu strecken. Der Kreispokal ging in den letzten beiden Jahren nach Jüchen, auch der dritte Erfolg soll her. „Wir nehmen jeden Wettbewerb ernst, unser Trainer freut sich immer auf die Pokalpartien. Die Finaltage waren immer ein Saisonhighlight“, so Moseler.