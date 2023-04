Fußball-Kreisliga A Der SV Uedesheim stellt neuen Trainer vor

Neuer Trainer der Uedesheimer wird Marcel Müller. Er beerbt im Sommer Oliver Seibert, der dann den FC Büderich übernehmen wird. „Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, berichtet Uedesheims Sportlicher Leiter Willi Oerding. Müller spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für den Pulheimer SC und Fortuna Köln. Als Trainer war der 45-Jährige zuletzt unter anderem beim Landesligisten SV Schlebusch und A-Ligist SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II im Kölner Raum aktiv. Sein Co-Trainer wird Thorsten Vollmar, der zuletzt für die Reserve des SVÜ spielte. In den kommenden Monaten will Uedesheim dann auch neue Spieler präsentieren. „Wir möchten mittelfristig zurück in die Bezirksliga, so Oerding.