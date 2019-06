Fußball : Uedesheim sichert sich den Klassenverbleib

Uedesheims Michael Hausdörfer (l.) und der Delhovener Mike Penski lieferten sich im Mittelfeld packende Duelle um den Ball. Foto: Stefan Büntig

Uedesheim Der ehemalige Oberligist setzte sich gegen Delhoven mit 3:1 durch und bleibt in der Bezirksliga. Der FC muss jetzt in die Relegation.

Im Endspiel um den Verbleib in der Bezirksliga setzte sich der SV Uedesheim zwar mit etwas Glück, aber am Ende verdient mit 3:1 gegen Delhoven durch. Die Uedesheimer führten zur Pause mit 1:0 und konterten die im zweiten Durchgang anrennenden Gäste zweimal zur Entscheidung aus.

Bei drückenden Temperaturen von über 30 Grad schauten sich die knapp 100 Zuschauer die Partie größtenteils lieber aus dem Schatten an. Den Spielern schien die Hitze wenig auszumachen, auf beiden Seiten wurde bis zum Ende gekämpft. Nur ein Zähler trennte die beiden Teams vor Beginn des Duells und beide mussten befürchten, vom VfL Benrath auf den Relegationsplatz verdrängt zu werden. Nach der vorzeitigen Trennung von Trainer Ingmar Putz übernahm der Sportliche Leiter Peti Becker zusammen mit Micky Schneider und Timm Oppermann dessen Job für das letzte Saisonspiel. Mit Erfolg, nach vier Niederlagen in Folge sicherte der SV sich doch noch den Klassenerhalt. „Wir sind im richtigen Moment zurückgekommen, daran haben einige gezweifelt“, sagte Becker. „Kompliment an Micky Schneider und Oppi, die Mannschaft war super eingestellt und hat einen klasse Fight abgeliefert.“

Info Delhoven trifft in der Relegation auf Velbert Relegation Die Bezirksliga, Gruppe 1, trifft in Hin- & Rückspiel auf die Gruppe 6. Gespielt wird nach den klassischen Regeln im europäischen Fußball – inklusive Auswärtstorregel Hinspiel SSVg Velbert II – FC Delhoven, Mittwoch 19.30 Uhr Rückspiel FC Delhoven – SSVg Velbert II, Samstag 17 Uhr

Den Kampfeswillen konnte man auch den Delhovenern nicht absprechen. Zwar agierten beide Mannschaften zunächst noch etwas vorsichtig und waren eher darauf bedacht, nicht in Rückstand zu geraten, schenkten sich aber keinen Zentimeter. Uedesheim war die spielbestimmende Mannschaft, die erste große Chance gehörte aber den Delhovenern, als Max Ohm nach einer Viertelstunde alleine auf SV-Keeper Pillekamp zulief, aber etwas überhastet abschloss und den Ball am Tor vorbeischob. „Wäre der drin gewesen, hätte das Spiel eine andere Richtung eingeschlagen“, sagte FC-Coach Dennis Kessel. „Aber so ist das defensive Konzept von Uedesheim perfekt aufgegangen.“ Denn quasi im Gegenzug erzielten die Hausherren das 1:0 durch einen Kopfball von Malte Hauenstein (18.). Direkt im Anschluss hatten die Delhovener eine Doppelchance zum Ausgleich, danach verflachte die Partie etwas und Torraumszenen wurden seltener.

Kessel wechselte zur Pause zweimal, brachte Arne Helm und Marcel Klein – da Benrath gegen Gnadenthal bereits in Führung lag, musste ein Sieg her. Die Delhovener begannen druckvoll, kamen durch einen Freistoß von Kevin Schmidt und einen Konter von Ugur Saglam zu guten Möglichkeiten und ließen Uedesheim kaum Räume. Die erste Chance des SV saß dann allerdings direkt: Alexander Nuss erhöhte nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte zum 2:0 (59.). Die Delhovener machten weiter Druck, da die Hoffnung auf Schützenhilfe aus Gnadental schwand. Bei einem Fehler von Pillekamp, der Ohm anschoss, hatte der SV Glück, der Abpraller kullerte knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite eilte Kevin Müller weit aus seinem Kasten heraus, konnte den Angriff der Uedesheimer zunächst stören, der zweite Versuch von Gürkan Kancura war dann aber drin (78.) und das Spiel damit entschieden. In der Nachspielzeit erzielte Max Ohm noch den Ehrentreffer für Delhoven.