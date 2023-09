Fußball Spieler des SV Uedesheim hat Mutter als Fitness-Vorbild

Seit seinem fünften Lebensjahr ist er vom Fußballplatz nicht wegzubekommen. Und mit 37 Jahren ist er noch lange nicht am Ende seines sportlichen Schaffens. Mit bereits sechs Toren in sechs Partien stellt er trotz seines fortgeschrittenen Alters seine Vorsaisons in den Schatten. „Ich kämpfe gegen das Alter an“, formuliert es der Familienvater. Sein Geheimnis, im Herbst der Karriere noch top fit zu sein, hat er selbst noch nicht ganz ergründet. Dennoch liegt seine sportliche Veranlagung durchaus in der Familie. „Ich glaube, ich hatte das Glück, die Gene meiner Mutter geerbt zu haben, die mit über 60 immer noch sportlich aktiv und top fit ist. Sie geht viermal die Woche schwimmen und dient mir als Vorbild, meinen Sport noch lange ausüben zu können“, verrät Ferber. Auch aus beruflicher Perspektive ist Ferber gezwungen, körperlich zu schuften. „Ich arbeite auf dem Bau und bin daher immer zu viel Bewegung getrieben“, so Ferber. In den über drei Jahrzehnten auf dem grünen Rasen hatte er das Glück, weitestgehend verletzungsfrei zu bleiben. Abgesehen von kurzen Zwangspausen konnte er seinem Lieblingssport sein Leben lang nachgehen.