Fußball-Kreisliga A SV Uedesheim leistet sich Patzer im Aufstiegskampf

SSV Delrath – SV Rosellen 1:4 (1:2). Der SV Rosellen ist dank des Sieges in Delrath wieder voll drin im Aufstiegsrennen. Der Abstand auf Platz zwei ist auf zwei Zähler geschrumpft. Gegen Delrath begann Rosellen stark, ging durch Treffer von David Zirwes (2.) und Simon Feldmann (14./Eigentor) in Führung. Lukas Dressler (34.) brachte Delrath vor der Pause zurück ins Spiel. „Das war wieder ein harter Fight. Nach dem Anschlusstreffer sind wir ziemlich ins Wanken geraten“, berichtete Rosellens Trainer Hermann-Josef „Dicky“ Otten. Gabriel August (64.) und Pascal Wego (71.) konnten dann aber wieder für klare Verhältnisse sorgen. „Die Jungs haben sich riesig gefreut. Was sie aktuell machen, ist das, was sie sich verdient haben“, sagte Otten. Rosellen mischt bis zum Schluss oben mit, Ottens Zeit in Rosellen könnte tatsächlich mit dem Aufstieg in die Bezirksliga enden.