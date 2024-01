Fußball-Halbzeitbilanzen SV Uedesheim hat den Aufstieg als klares Ziel

Ausblick Der SV Uedesheim ist mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung gestartet. Ignacio „Nacho“ Gutierrez, der zuletzt unter Oliver Seibert in Büderich und auch bis Sommer noch in Uedesheim Co-Trainer war, übernimmt. „Es ist ein gutes Gefühl nach Uedesheim zurückzukehren“, sagt „Nacho“. Die Mannschaft sei seit seinem Weggang flexibler geworden, der Kader breiter und die Qualität besser. Ob und welche Änderungen er vornehmen will, das entscheidet er erst nach der Vorbereitung. Nach dem ersten Testspiel am Dienstagabend gegen Nievenheim (Bezirksliga) sind vier bis fünf weitere geplant. Klar ist: Uedesheim will unbedingt aufsteigen. Das unterstrich auch Teammanager Tim Oppermann noch einmal. Und der Wirbel um den Trainerwechsel soll darauf keine Auswirkungen haben. „Wir haben da gar keine Sorge. Die Mannschaft ist total glücklich mit der Entscheidung“, so Oppermann.