Fußball Der SV Uedesheim braucht einen neuen Coach

Erst in der Winterpause hatte Seibert als Nachfolger von Dalibor Dobras das Traineramt beim SVÜ übernommen. Nach einem halben Jahr wird aber wieder Schluss sein. Der 39-Jährige heuert beim FC Büderich an und wechselt damit vermutlich in die Oberliga. Büderich führt die Landesliga-Gruppe 1 souverän an und kann schon am nächsten Spieltag den Aufstieg klarmachen. Ein Angebot, das Seibert nicht ausschlagen konnte. Sein jetziger Co-Trainer Ignacio Gutierrez wird ihn nach Büderich begleiten. Zudem gehört Torsten Schedler (aktuell Lohausener SV) zu seinem Trainerteam. In Büderich beerbt Seibert den Erfolgscoach Denis Hauswald. Der 33-Jährige, der aktuell auch Co-Trainer der U14 von Borussia Mönchengladbach ist, widmet sich ab Sommer dem professionellen Fußball-Geschäft. Die Verpflichtung von Seibert fädelte er selbst aber noch mit ein. „Mit Denis hatte ich immer wieder Kontakt, wir kennen uns jetzt schon länger“, berichtet Seibert und sagt: „Büderich hat eine tolle Infrastruktur und das Gesamtkonzept ist cool. Sie haben mich total überzeugt und angesteckt“, so Seibert.