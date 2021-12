Fußball-Kreisliga A : Noch mal ein Topspiel zum Jahresfinale

Rhein-Kreis Die Kicker von Tabellenführer SV Rosellen empfagen am Sonntag Verfolger SVG Grevenbroich. Der VdS Nievenheim geht dagegen mit einem kampflosen Erfolg in die Winterpause.

Kurz vor Weihnachten wird es in der Kreisliga A nochmal richtig heiß. Tabellenführer Rosellen empfängt am Sonntag Verfolger SVG Grevenbroich. Während die Rosellener noch um die Herbstmeisterschaft kämpfen, ist dieser Traum bei „Gencler“ schon ausgeträumt. Nievenheim zieht vor dem Spiel auf fünf Punkte weg, weil Gegner VfR Neuss für das Spiel am Freitagabend nicht genug Leute zusammenbekam und die Punkte kampflos verschenkte. Um den direkten Anschluss an die Spitze zuhalten, braucht SVG aber dennoch einen Sieg. Mit Rosellen hat Grevenbroich noch „eine kleine Rechnung offen“. Im Pokal siegte der SVR damals mit 3:0. „Für uns wäre es sehr wichtig, das Jahr mit drei Punkten zu beenden“, sagt SVG-Trainer Erkan Akan. Allerdings betont er auch: „Für uns war das eine richtig gute Hinrunde. Auch eine Niederlage wäre kein Beinbruch.“ Von der Herbstmeisterschaft will Rosellens Trainer „Dicky“ Otten nichts wissen. „Das ist kein Titel, den man braucht. Für uns geht es am Sonntag nur um drei Punkte“, sagt Otten. Auf Gegner SVG könne man sich gut einstellen. „Wir haben im Pokal gesehen, wo ihre Stärken liegen. Wir sind darauf eingestellt „