Fußball : SV Rosellen II schafft als Team den Aufstieg

Rosellen Erfolgstrainer Harald Bongers arbeitet zukünftig in Nievenheim.

Bis vier Spieltage vor Saisonende stand der SV in Gruppe zwei der Kreisliga C ganz oben, rutschte dann zwischenzeitlich sogar auf den dritten Platz ab und verspielte gegen Hoeningen die Meisterschaft, schaffte es aber noch knapp in die Relegation. Und da gab es direkt ein Aufeinandertreffen der besonderen Art: Auch Rosellens dritte Mannschaft hatte Platz zwei erreicht, so standen sich zwei Teams aus einem Verein gegenüber. „Das war schon echt komisch“, sagt Trainer Harald Bongers. „Wir haben die Saison über sehr eng zusammen gearbeitet und meine Spieler haben da ausgeholfen, aber zum Glück gab es kein böses Blut und die Partie ging freundschaftlich über die Bühne.“ 4:0 gewann Rosellen II, gegen die SG Erfttal gab es sogar ein 8:0 – und damit stand der Aufstieg dann fest. „Klar, wir hätten uns die Meisterschaft gewünscht, aber so war es auch super“, so Bongers. „Es sind viele Fans mit zur Relegation gekommen und hatten Banner dabei, nach dem klaren Sieg wurde ordentlich gefeiert.“