Frauenfußball : SV Rosellen gibt gegen Meerbusch Sieg aus der Hand

Rhein-Kreis Obwohl der SV Rosellen im Duell mit dem OSV Meerbusch per Handelfmeter verdient in Führung geht, endet die Partie mit einer 1:2-Niederlage.

(afu) In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen hat der SV Rosellen beim 1:2 (Halbzeit 0:0) im Heimspiel gegen den OSV Meerbusch die erste Saisonniederlage kassiert. Aus Sicht von Trainer Tobias Haitz wäre diese aber leicht zu verhindern gewesen: „In der ersten Hälfte war das kein Leckerbissen. Wir sind dann aber deutlich stärker aus der Halbzeit gekommen und per Handelfmeter auch verdient in Führung gegangen. Vor dem Ausgleich hatten wir auch noch zwei herausragende Möglichkeiten, auf 3:0 zu erhöhen, was uns leider missglückt ist. Stattdessen unterlaufen uns zwei grobe Fehler in der Verteidigung, die jeweils zum Gegentreffer und damit zur Niederlage führten. Das Spiel hätten wir eigentlich nach Hause bringen müssen.”

Hannah Lenzen (61.) brachte Rosellen in Führung, Maike Eichhorn (79.) und Mona Krischer (83.) drehten die Partie per Doppelschlag für Meerbusch. „Was bei mir Fragen aufwirft, ist, warum uns in den letzten 20 Minuten die Leidenschaft fehlte. Der Gegner hat in dieser Phase mit ganz einfachen Mitteln das Spiel an sich gerissen, das darf uns so eigentlich nicht passieren”, bemängelte Haitz, der aber auch das Positive nicht vergaß: „Wir hatten in den letzten Wochen etliche Ausfälle zu beklagen, so dass wir eine völlig zusammengewürfelte Verteidigung stellen mussten. Das ist aber gar nicht groß aufgefallen, weil die Mädels das einfach hervorragend gemacht haben. Aus dem Spiel gibt es jetzt außerdem auch wieder einiges zu lernen.”