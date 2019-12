Frauenfußball : SV Hemmerden erlebt ein Debakel

Rhein-Kreis SG Gustorf/Gindorf fertigt in der Landesliga den FSC Mönchengladbach mit 9:0 ab.

„Wir haben einfach massig an Qualität durch die Abgänge verloren, das ist ganz offensichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir, so wie ich es mitgeteilt bekommen habe, bis zum 0:3 sehr ordentlich gespielt“, meinte SV-Coach Manuel Donner, der gestern krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen konnte. Hoffnung schöpft Donner daraus, dass in der Winterpause neue Offensivkräfte zur Mannschaft stoßen: „Wir werden uns verstärken und uns in der Pause so gut es geht auf die Rückrunde vorbereiten, um die Klasse zu halten.“ Nach zwölf absolvierten Spielen liegt Hemmerden auf dem letzten Tabellenplatz, das rettende Ufer liegt für den SV elf Zähler entfernt. (Tabata Koch (2 Treffer), Jana Schmalhofer, Lisa Schlaghecke, Laura Rambow, Jaqueline Rose, Verena Borges und Lucia Seidl trafen für Essen.