Grevenbroich : Niederrheinligisten geben sich bescheiden

Gemeinsam sind wir stark: die Spielerinnen von Aufsteiger SpVg Gustorf/Gindorf. Foto: FuPa

Grevenbroich Sowohl die Frauen des SV Hemmerden als auch die der SpVg. Gustorf/Gindorf wollen in der neuen Saison nur in der Liga bleiben. Beide starten am Sonntag in die Spielzeit 2020/21.

In Sachen Frauenfußball macht Grevenbroich keiner so schnell etwas vor. Denn in der am Sonntag beginnenden Spielzeit ist die frühere Energie-Hauptstadt zum Zentrum der Sportart im Rhein-Kreis geworden. Weil die SpVg. Gustorf/Gindorf zum dritten Mal in Folge aufstieg und der SV Hemmerden auf Umwegen den Klassenerhalt schaffte, spielen gleich zwei Grevenbroicher Teams in der vierthöchsten Liga. Und nicht nur räumlich gibt’s eine große Nähe, das gilt auch für die Ziele. Beide Trainer reden nur vom Klassenverbleib.

„Alles andere als der Abstieg wäre ein Wunder“, sagt SpVg.-Coach Dirk Wistuba. Er muss es wissen, schließlich ging mit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 der Höhenflug in Gustorf los. Dementsprechend weiß er, was seine Spielerinnen zu leisten im Stande sind. „Wir haben die Qualität, müssen aber auch realistisch bleiben. Man merkt schon, dass der Weg nach oben für manche Spielerin zu schnell ging“, erklärt Wistuba. So war er auch gar nicht zufrieden mit dem Start in die Vorbereitung, bei dem sich viele seiner Spielerinnen nach der Coronapause nicht von ihrer besten Seite präsentierten. „In den ersten Testspielen war ich echt erschreckt vom Fitnesszustand“, sagt Wistuba, ergänzt aber: „Inzwischen geben meine Spielerinnen aber richtig Gas.“

Info Sogar schon drei Saisons in der Regionalliga aktiv Hemmerden Der SV geht in seine vierte Niederrheinliga-Saison in Folge. Vor dem Abstieg im Jahr 2015 hatte Hemmerden aber schon viele Jahre in dieser Liga gespielt, drei Spielzeiten sogar in der Regionalliga.

Gustorf Die SpVg. bewegte sich früher meist auf Kreisebene, erst unter Trainer Dirk Wistuba begann ein Höhenflug, der in die Niederrheinliga führte.

Dennoch rechnet der Coach damit, dass es noch vier bis sechs Wochen dauern könnte, bis sein Team auf dem Höhenpunkt seiner Schaffenskraft angekommen ist. Wobei es gleich von Beginn an maximal gefordert wird. Denn schon im ersten Match geht es zum Titelanwärter MSV Duisburg II, dessen Erstvertretung in der Bundesliga kickt. „Schwerer könnte der Start nicht sein. In den ersten sieben Partien geht es fast nur gegen Topteams“, weiß Wistuba. Nur gut, dass in Nicola Herzberg, Lana Geneschen (beide Unterbruch) und Anna Lingen (Kempen) drei Spielerinnen gekommen sind, die das Team verstärken. Sie sorgen für größere taktische Variabilität, jetzt ist auch die Viererkette in der Abwehr im Repertoire.

Manuel Donner, Trainer des SV Hemmerden. Foto: FuPa