Frauenfußball : Hemmerden patzt beim Schlusslicht TuRa Brüggen

Rhein-Kreis SV Rosellen belohnt sich mit Platz drei für eine starke Saison.

In der Niederrheinliga der Frauen musste der SV Hemmerden am letzten Spieltag eine bittere 2:3-Niederlage (Halbzeit 1:1) beim Tabellenletzten TuRa Brüggen hinnehmen, der bis dato noch kein einziges Spiel gewonnen und in den vorherigen 22 Saisonspielen lediglich zwei magere Pünktchen geholt hatte. Allerdings hatte Coach Thomas Maassen eine plausible Erklärung parat, wie die Niederlage zustande kam: „Am Morgen haben noch zwei Spielerinnen aus dem dünn besetzten Kader darum gebeten, nicht zu spielen. Nach 15 Minuten müssen wir dann auf die formstarke Laura Glück mit Verdacht auf Kreuzbandriss verzichten. Da hat man sofort gemerkt, dass die Mannschaft geschockt und das Spiel nur noch nebensächlich war. Zu allem Überfluss verletzt sich nach der Pause in Jessica Froitzheim eine unserer besten Spielerinnen. Wenn wir Glück haben, hat sie sich lediglich eine Zerrung geholt.“ Nach dem Schock markierte Julia Schenck (31.) die Führung, Sabrina Staufenbiel (43.) traf zum Ausgleich. Jana Wagner (65.) besorgte das 2:1 für Brüggen, ehe Sonja Deckers (74.) zum 2:2 traf. Postwendend stellte Lena Engels (75.) den Endstand her. Der SV schließt die Serie damit als Tabellenneunter ab.