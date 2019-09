Frauenfußball : Hemmerden macht Fehlstart mit dritter Niederlage perfekt

rhein-kreis SG Gustorf/Gindorf holt den dritten Sieg im dritten Spiel.

Bereits nach sieben Minuten war es passiert, als Rabia Beken den Aufsteiger in Front schoss, Hanae Gars (30.) und Anja Kreienfeld (45.) erhöhten zur Pause auf 3:0. Gars (83.) und Paula Wionzek (90.) legten im zweiten Abschnitt die weiteren Treffer nach. „Die Umstände vor der Partie waren erneut katastrophal, wir haben gerade eben elf Spielerinnen beisammen gehabt“, klagte SV-Coach Thomas Maassen und fügte an: „Wenn der Gegner dann auch derart abgekocht spielt, extrem präsent in den Zweikämpfen ist und läuft wie sonst noch was, dann wird es für uns sehr schwer. Die Stimmung ist natürlich am Boden, wir werden aber alles versuchen, um die Klasse zu halten. Es war ja bereits vor Saisonbeginn allen im Verein klar, dass es für uns lediglich ums Überleben geht.“ Hoffnungen hat Maassen für November: „Da kommt die ein oder andere Spielerin zurück und wird uns hoffentlich direkt weiterhelfen können, zur Winterpause wird eine weitere alteingesessene Spielerin hinzustoßen.“