Frauenfußball : Hemmerden droht gegen Duisburg II wieder ein Debakel

Neuss Schlusslicht empfängt am Mittwoch den souveränen Tabellenführer.

(hynr) Die aktuelle Situation des SV Hemmerden in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen könnte nicht schlechter sein. Null Punkte nach sieben Spielen sind gleichbedeutend mit dem letzten Tabellenplatz. Der Gegner am Mittwochabend dürfte daher für noch mehr Sorgenfalten bei Trainer Thomas Maassen sorgen, da der MSV Duisburg II an der Tabellenspitze steht (Anpfiff 19.30 Uhr). „Wir müssen uns so teuer wie es geht verkaufen und Schadenbegrenzung betreiben“, stellt Maassen klar. Was anderes sei momentan nicht möglich, so Maassen weiter. Einen Vorteil erhofft sich der SV-Trainer eventuell von dem Umzug vom Rasen- auf den Aschenplatz. „Vielleicht kommt der MSV damit nicht klar.“