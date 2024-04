Fußball-Landesliga SV Glehn verspielt klare Führung

SV Glehn – TV Hilgen 2:2 (2:0). Aufsteiger Glehn kämpft weiter um den Klassenerhalt und wollte die Begegnung gegen die TG Hilgen unbedingt gewinnen. Der SV zeigte von Beginn an, dass der dritte Dreier der Saison her soll. Lena Mertens (2.) brachte die Gastgeber in Führung, Laura Otto (18.) baute das Ergebnis weiter aus. „Wir haben genau so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben und sind entsprechend verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Noch im ersten Durchgang hätten wir noch mehr Tore schießen müssen“, sagte Glehns Trainer Christopher Papadopoulos mit Blick auf den ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte gab der Tabellenvorletzte die Führung jedoch wieder aus der Hand. Marina Stöver (69., 79.) sorgte mit ihrem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten für den Ausgleich. „Ich musste in der Phase vier Leistungsträgerinnen auswechseln, da sie zuvor alles reingehauen haben. Spielerisch kann ich dem Team nicht viel vorwerfen, die Kondition war heute unser größtes Problem“, betonte Papadopoulos.