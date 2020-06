Fußball : SV Glehn verabschiedet Trainer Ralf Koschut

Glehn SV Glehn verabschiedet Trainer Ralf Koschut

Fußball-B-Kreisligist SV Glehn und Trainer Ralf Koschut gehen künftig getrennte Wege. „Nach zwei überaus erfolgreichen Jahren haben wir ihn in aller Freundschaft verabschiedet,“ sagt Vorsitzender Norbert Jurczyk, der bei dieser Gelegenheit auch SVG-Urgestein Thomas Kallen als Spieler verabschiedete. Einen Nachfolger für Koschut, der in der abgebrochenen Saison nur vier Niederlagen hinnehmen musste, will der SV in dieser Woche bekannt geben.