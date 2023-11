Fußball-Kreispokal SV Glehn sorgt gegen Holzheim für dicke Überraschung

SV Glehn – Holzheimer SG 6:5 n.E. (1:1, 1:0). Tobias Böhme hat sich einen fetten Eintrag in die Annalen des SV Glehn verschafft. Der 29-Jährige behielt im Elfmeterschießen gegen die haushoch favorisierten Holzheimer die Nerven und verwandelte wie zuvor seine vier Mannschaftskameraden seinen Schuss gegen HSG-Keeper Thomas Wirtz und sorgte damit für unbändigen Jubel bei allen, die es an diesem Abend mit dem SV Glehn hielten. Bei den Gästen war ausgerechnet der in der zweiten Hälfte gekommene Edeltechniker Amin Azdouffal mit dem ersten Elfmeter an Glehns Keeper Sebastian Steen gescheitert und hatte damit der Niederlage des Favoriten den Weg bereitet. Eine Niederlage, deren Drehbuch alles beinhaltete, was es im Pokal braucht, damit sie zustande kommen kann. Einen Underdog, der taktisch gut eingestellt ist und mit einer gut sortierten Defensive alles in die Waagschale wirft, dann aber auch in seinem Glauben an die Überraschung mit einem frühen Erfolgserlebnis bestärkt wird. Am Dienstag war das das 1:0 durch Glehns schnellen und trickreichen Angreifer Marius Meffert. Das nötige Quäntchen Glück gehört naturgemäß auch noch dazu. Als die Holzheimer nämlich nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der sie nicht so recht eine Einstellung zu der Partie finden wollten, nach dem Seitenwechsel immer dominanter wurden und den tapfer kämpfenden Glehnern die Kräfte ausgingen, stand entweder das Unvermögen der HSG-Spieler, der Glehner Torwart oder das Gebälk einem zeitigeren Ausgleich der Gäste im Weg. So dauerte es bis 86. Minute, ehe der Japaner Hiromasa Kawamura der Glehner Abwehr enteilen und das 1:1 erzielen konnte. Doch trotz der sieben Minuten Nachspielzeit rettete sich Glehn unter Dauerdruck ins direkt folgende Elfmeterschießen und behielt die Nerven. Klar, dass HSG-Coach Hamid Derakhshan enttäuscht war, doch er gratulierte fair: „Glehn hat es richtig gut gemacht und sich den Sieg aufgrund der Leidenschaft auch verdient.“ Kollege Björn Feldberg war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs: „Unter dem Strich war der Sieg verdient.“ Als Ex-Coach des SC Kapellen hat er ein Traumlos für die Zukunft: „Gegen den SCK würde ich schon gerne spielen, aber am liebsten erst im Finale.“