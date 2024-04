Frauenfußball SV Glehn kann keinen Boden gutmachen

SV Glehn – SF Niederwenigern 1:1 (0:0). Glehn konnte den Abstand auf den Relegationsplatz durch das Remis nicht verkleinern. Der erste Durchgang blieb torlos, so dass SV-Trainer Christopher Papadopoulos unzufrieden war: „In der ersten Hälfte haben wir zu kompliziert gespielt und haben nicht in die Zweikämpfe gefunden. Nach der Pause haben wir uns klar verbessert.“ In der Schlussphase sorgte ein Konter durch Christina Löhken (72.) für die Gästeführung. Der SV Glehn lieferte nach einem Standard jedoch die direkte Antwort. Laura Otto (76.) köpfte Glehn zum Punktgewinn.