Fußball-Kreisliga A Gierath wechselt den Trainer

SC Grimlinghausen – SVG Weißenberg 1:1 (1:1). Der SC Grimlinghausen hat am Mittwochabend einen wichtigen Zähler im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Gegen Tabellenführer SVG Weißenberg gerieten die „Hippelanker“ zunächst noch in Rückstand. Paul Winkelmann traf nach 16 Minuten zur Führung der Gäste. Nico Kaufmann (24.) konnte allerdings nur wenige Minuten später wieder ausgleichen. In der 65. Minute sah der Weißenberger Dennis Brune dann die Rote Karte. „Wir haben uns mit der ungewohnten Asche etwas schwergetan und mussten unser Spiel anpassen. Auch in Unterzahl waren wir in der zweiten Halbzeit aber noch nah dran am Sieg“, lautet das Fazit von Weißenbergs Trainer Dirk Schneider. Nach zwei sieglosen Spielen in Folge ist der Vorsprung ein wenig geschrumpft, wenn auch nicht bedenklich. „Wir haben gerade eine kleine Phase, in der es nicht so läuft. Aber die Mannschaft wehrt sich. Wir werden nicht nervös“, betont Schneider.