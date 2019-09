Fußball : SV Bedburdyck/Gierath feiert den ersten Sieg

Rhein-Kreis Kreisliga A: Tabellenführer TuS Grevenbroich bleibt trotz zwei Platzverweisen ungeschlagen. SV Rosellen beendet Ergebniskrise.

Starke Leistung Der VfB Korschenbroich hat dem bisherigen Tabellenführer Wickrathhahn keine Chance gelassen und gewann deutlich mit 4:1 (2:0). Marcel Emler schoss die Korschenbroicher schon nach vier Minuten in Front, Lukas Janz erhöhte noch vor der Pause (40. Minute). Lucas Jansen verwandelte einen Strafstoß (68.), Eddi Schüth erhöhte auf 4:0, ehe Delil Topcu noch der Ehrentreffer für die Blau-Weißen gelang. „Die Abwehr stand sicher, das Mittelfeld war präsent und bei vier Toren gibt es auch in der Offensive wenig zu meckern“, sagte Coach Andre Dammer.

FC Zons – BV Wevelinghoven 1:2 (1:1). Die Remis-Serie des BV Wevelinghoven hat ein gutes Ende genommen. „Wir sind fünf Spiele ungeschlagen“, sagte Trainer Tim Bernrath mit einem Augenzwinkern. Den Führungstreffer von Milton Soares-Lamas (37.) konnte Zons durch Dennis Marquet (42.) noch ausgleichen, dem Tor von Tim Gauls (78.) hatte der FCZ nichts mehr entgegen zu setzen. „Das hat uns richtig gut getan. Es ist eine Riesenlast abgefallen“, freute sich Bernrath. Schon am Donnerstag geht es für den BV im Pokal gegen Novesia weiter. „Das passt mir gerade nicht in den Plan“, gesteht Bernrath.

SF Vorst – TuS Grevenbroich 2:3 (2:1). Spitzenreiter TuS Grevenbroich ist zurzeit nicht zu stoppen. Trotz zwei Toren Rückstand und zwei Platzverweisen siegte Grevenbroich bei den Sportfreunden Vorst. Daniel Mawricka (4.) und Dominik Jahn (11./Eigentor) schossen den Underdog in Front. Jan-Niklas Eschweiler (43.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Simon Kozany kurz vor dem Pausentee noch die Rote Karte sah. In 66. Minute musste dann auch noch Viktor Jovcevski mit Gelb-Rot in die Kabine. Trotzdem drehten Dzenan Sinanovic (77.) und Eschweiler (89.) die Partie noch. „Ich bin unheimlich stolz, dass meine Jungs das noch umgebogen haben. Wir haben wahnsinnig gefightet“, sagte Trainer Peter Vogel. Doch der Sieg hatte seinen Preis. Neben den gesperrten Kozany und Jovecvski haben sich Daniel Dominguez und Dominik Jahn verletzt.

TuS Hackenbroich – VdS Nievenheim 1:1 (0:0). Jonas Yared hat dem TuS Hackenbroich mit seinem Elfmetertreffer in der 90. Minute einen Punkt gerettet. Schon in der 38. Minute musste Daniel Errens mit „Gelb-Rot“ vom Platz. Sascha Elfmann (55.) hatte Nievenheim dann in Führung gebracht, doch Hackenbroich schlug in Unterzahl zurück. „Mit zehn Mann waren wir noch gleichwertig, mit elf Mann hätten wir das gewonnen“, ist sich Hackenbroichs Trainer Nils Heryschek sicher, der dennoch begeistert von der „Willensleistung“ seiner Mannschaft war.