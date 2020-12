Eishockey : So viel mehr als nur ein Fanklub

So viel mehr als nur ein Fanklub

Ein voller Kofferraum: Der Fanklub Supporters Novesia des Neusser EV unterstützt die Initiative „Neuss packt an! Warm durch die Nacht“. Foto: Berthold Häsler/NEV

Neuss Die „Supporters Novesia” des Neusser EV brennen nicht nur fürs Eishockey.

(sit) Dass der offizielle Fanclub die Mannschaft des Eishockey-Regionalligisten Neusser EV stimmgewaltig unterstützt, versteht sich von selbst, doch die „Supporters Novesia“ sind viel mehr, lassen sich darum auch vom wegen der Corona-Krise ruhenden Spielbetrieb nicht stoppen. Als Vorstandsmitglied Joachim Geiger vom Aufruf der Initiative „Neuss packt an! Warm durch die Nacht“ hörte, fackelte er nicht lange und schlug in der Gruppe vor, bei der Aktion „Wir machen den Kofferraum für die Obdachlosenhilfe voll“ mitzumachen.

Ehrensache – und so kam schnell ein schönes Sümmchen zusammen. Schon kurz darauf erfolgte auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Moselstraße die Übergabe. Die Fanclub-Mitglieder Joachim Geiger, Julian Geiger, Rudi Broich und Thomas Cremers füllten den Kofferraum des innerhalb weniger Monate aus einer Facebook-Gruppe entstandenen Vereins, machte deren Vertreterin Constanze Stroeks beinahe sprachlos: „Wir sind begeistert und freuen uns wahnsinnig über die Sachspenden, keine Gruppe hat uns heute so viele Lebensmittelspenden zukommen lassen wie die Eishockey-Anhänger.“