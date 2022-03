Tischtennis : Neusser Supertalent steht DM-Premiere bevor

Ruoqi Wei von der TG Neuss mit dem deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov, den einst ihr Vater trainierte. Foto: TG Neuss

Neuss In den vergangenen Jahren hat die Tischtennis-Abteilung der TG Neuss oft guten Nachwuchs hervorgebracht. Zu den größten Talenten zählt aktuell die zwölfjährige Ruoqi Wei, die am Wochenende in Wiesbaden gefordert ist.

Von Jens Rustemeier

Das Tischtennisspielen ist den beiden Schwestern quasi in die Wiege gelegt worden. Ruoqi Wei und ihre Schwester Linyun gehören zu den hoffnungsvollen Talenten aus dem Jugendbereich der TG Neuss. Schon ihre Großeltern waren begeisterte Anhänger des schnellen Rückschlagsports, ihre Eltern beide Profi. Vater Ran ist schon lange ein prägendes Gesicht bei den Neussern. Seit vielen Jahren ist er ein Garant für die Erfolge, die die TG zu einem etablierten Regionalliga-Team gemacht haben, und steht auch heute noch in wichtigen Spielen für Neuss am Tisch. Für seine überaus talentierten Töchter beginnt jetzt gerade die Karriere im leistungsorientierten Sport. Ruoqi Wei bestreitet zum Beispiel am kommenden Wochenende ihre ersten Deutschen Meisterschaften. In Wiesbaden wird der Titel der Jugend 15 vergeben, wobei die Neusserin gerade mal zwölf Jahre alt ist.

Sie hat mit sieben Jahren mit dem Tischtennis begonnen, zu Hause in der Garage. „Am Anfang war es nur Spaß, es sollte ein wenig Ausgleich zur Schule sein“, sagt Ran Wei, der selbst schon als Trainer von Olympia-Medaillengewinner Dimitrij Ovtcharov gearbeitet hat und bis heute mit der Familie befreundet ist. Kurze Zeit später ging es dann aber schon in die Halle zum Training bei der TG. Ran Wei gibt zu: „Irgendwie war es wohl schon klar, dass meine Töchter auch beim Tischtennis landen. Aber mir war es einfach wichtig, dass die Kinder gute Laune haben und etwas machen, das ihnen Spaß bereitet.“ Und den haben sie beim Tischtennis. Jedenfalls trainieren sie fleißig mit viel Motivation, um immer besser zu werden.

Info Zum Auftakt steht eine Gruppenphase an Einzel Los geht es bei der DM in Wiesbaden mit einer Gruppenphase. Dort trifft Ruoqi Wei in Gruppe C auf Sarah Peter (TTC Salmünster), Laura Milos (MTV Engelbostel-Schulenburg) und Anna Gaiser (TV Öschelbronn). Doppel Im Doppelbewerb tritt Ruoqi Wei an der Seite von Angela Dgueldre vom TTC Lövenich an.

Einer, der sie dabei unterstützt ist Karl-Heinz Walbaum. Der frühere Bundesliga-Spieler, 1972 mit dem Mettmanner TV sogar Deutscher Mannschaftsmeister, hat schon viele starke Spieler bei der TG Neuss hervorgebracht und ist von der aktuellen Situation begeistert, dass er von Ran Wei und seiner Frau beim Training unterstützt wird: „Wir haben den Vorteil, dass die Eltern von Ruoqi und Linyun richtig gute Spieler waren, die unsere Jugendlichen weiterbringen. Da ist es dann auch für mich als Trainer einfacher.“ Von den beiden Wei-Töchtern erwartet er in den nächsten Jahren noch einiges: „Ruoqi hat sehr viel Potenzial, genau wie ihre Schwester. Ich bin zuversichtlich, dass sie noch weit nach vorne kommen können. Von den Talenten her sind die beiden die Besten seit vielen, vielen Jahren.“

Am Tischtennistisch ist die überaus talentierte Ruoqi Wei von der TG Neuss voll in ihrem Element. Foto: TG Neuss