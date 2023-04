2. Handball-Bundesliga Süße Dormagener Erinnerungen an TuS N-Lübbecke

Die Lage könnte für die Dormagener schon deutlich entspannter sein. Doch nach starken Auftritten in Coburg (27:20) und daheim gegen den Aufstiegskandidaten TuS N-Lübbecke (30:25) gelang es nicht, die Form auch für die Partie beim VfL Eintracht Hagen zu konservieren. Insbesondere in der bei den jüngsten Siegen so verlässlichen Abwehr lief im Zusammenspiel mit den Torhütern wenig bis gar nichts zusammen, so dass unter dem Strich eine 36:39-Niederlage stand. Auch die Abgeklärtheit und die Besonnenheit der Partien davor gingen den TSV-Spielern völlig ab, was dem Unheil seinen Weg ebnete. Immerhin, die nach Hagen mitgereisten Fans trugen es mit Fassung und klatschten sich hinterher mit der Mannschaft ab. Da war das Verhältnis zwischen dem Team und seinen Anhängern in dieser Saison angesichts der teils extrem schwankenden Leistungen schon deutlich angespannter. Keine Frage, mit der Galavorstellung gegen den TuS N-Lübbecke am Gründonnerstag haben sich die TSV-Spieler viel Kredit erarbeitet. Da gelang es ihnen, die Funken auf die Ränge überspringen zu lassen und damit ein dauerhaftes Feuer zu entfachen.