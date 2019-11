Ringen : Entscheidung über Rang eins vertagt

Neuss Nun kommt wohl alles auf den Rückkampf an.

(NGZ) Spannend ging es im Play-off-Kampf der Ringer-Landesliga zwischen Tabellenführer SU Annen und Verfolger KSK Konkordia Neuss II zu. Wie alle bisherigen Duelle war auch dieses ausgeglichen und endete 17:17. Die Entscheidung fällt nun wahrscheinlich am 14. Dezember im Rückkampf in Neuss. Der Meister ringt im Finale um den Aufstieg in die Oberliga. „Wir erwarten ein volles Haus“, sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg. „Annen reist mit einem Fanbus an.“ Die Neusser Sieger: Albert Nakaev, Khizar Idigov, Anatolij Efremov, Mohammad Mirderikvan, Lom-Ali Eskijev und Jonas Billstein.