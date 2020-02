Spielausfälle : Sturmtief „Sabine“ stresst am Sonntag Basket- und Fußballer

Standen am Sonntag im Regen: Can Yücel und Nils Dübbert (v.l.) durften mit dem Landesligisten SC Kapellen nicht in Sonsbeck ran. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Spiele der TG Neuss Tigers in Krofdorf und des SC Kapellen in Sonsbeck fallen aus. Allerdings ist der Sport im Rhein-Kreis Neuss nur mäßig betroffen.

Noch bevor sich am Sonntag das Sturmtief „Sabine“ über Deutschland hermachte, war das Sportprogramm am Niederrhein passé. Davon betroffen waren auch die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss. Abteilungsleiterin Angela Krings entschied: „Wir fahren nicht nach Hessen!“ Dort hätte um 16.30 Uhr die Partie bei den Krofdorf Knights begonnen. In Mittelhessen und beim Verband stieß diese Entscheidung auf großes Verständnis. Zwar bereitet es beiden Vereinen Schwierigkeiten, einen Alternativtermin zu finden – wahrscheinlich müssen die Tigers nun an einem Freitagabend die rund 200 Kilometer über die stark befahrenen A57, A4 und A45 nach Krofdorf abreißen –, doch damit kann Trainer John F. Bruhnke leben. Er erinnert sich noch gut daran, wie Orkan Kyrill 2007 ganze Waldabschnitte entlang der Bundesautobahn 45 verwüstete. „Und genau diesen Weg hätten wir am Sonntag nehmen müssen.“