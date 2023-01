Basketball Stürzelberg steckt Niederlage weg

Lokal- und Ligarivale NEW‘ Elephants hatte sein Spiel gegen Wuppertal schon am Mittwoch mit 110:85 gewonnen, durfte sich am Wochenende aber trotzdem freuen. Denn der größte Konkurrent im Aufstiegskampf, die RheinStars Köln II, bezog im Spitzenspiel gegen die Bergischen Löwen mit 94:106 seine zweite Saisonniederlage. Eine Woche zuvor hatte der Neuling in Grevenbroich mit 73:82 verloren. Die Elephants spielen am Freitagabend (20.30 Uhr) in Schwelm.