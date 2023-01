Basketball TG Stürzelberg landet Big Point

Nur eine kurze (Party-) Auszeit genehmigte sich derweil der Lokal- und Ligarivale NEW‘ Elephants nach dem berauschenden 82:73-Erfolg am Samstag vor rund 800 Zuschauern über die als ungeschlagener Tabellenführer angereisten RheinStars Köln II. Denn die Grevenbroicher, an der Spitze mit 20:0 Punkten nun alleine noch ohne Niederlage, müssen in der Liga bereits am Mittwochabend (Anpfiff 20.30 Uhr) wieder ran. Im der Sporthalle am Torstecherweg in Gustorf sind die Südwest Baskets Wuppertal zu Gast. Die seit der Trennung von Majdi Shaladi Ende November von Lars van Saldern trainierte Mannschaft belegt zwar nur Platz zehn, doch für den Grevenbroicher Trainer Ken Pfüller steht fest: „Die werden nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen.“ Und wenn am Mittwoch zusätzlich zum neuen US-Profi Antoine Hosley (23 Punkte am Wochenende beim 72:81 in Kamp-Lintfort) auch Lennart Urspruch und Maurice Penda (beide sind mit einer Doppellizenz in der ProB für Schwelm im Einsatz) mit an die Erft kommen, richtet er sich auf einen schweren Gang ein. Das Hinspiel ging mit 96:80 an die Elephants.