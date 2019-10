Leichtathletik : Novesia siegt beim Strongman-Run

Neuss Die Starter der DJK Novesia liefen beim Strogman-Run in Köln erneut erfolgreich durch den zehn Kilometer langen Parcours um den Fühlinger See. 22 Hindernisse mussten dabei überwunden werden, wie Schaumbäder, Holzwände oder Netze.

Mit fast 20 Minuten Vorsprung sicherten sich Thomas Jung, Bernd Czarnietzki und Tobias Jung in 2:17:00 Stunden wie im vergangenen Jahr den Sieg. Die zweite Mannschaft mit Fabian Linnhoff, Isabelle und Sophie Rhine schaffte es ebenfalls noch in die Top-Ten (von immerhin 138 Teams).

Dementsprechend gut waren auch die Einzelplatzierungen: Thomas Jung kam vier Sekunden vor Bernd Czarnietzki ins Ziel in 44:41 Minuten, was Platz fünf und sechs insgesamt und den Sieg in der jeweiligen Altersklasse bedeutete. Tobias Jung und Fabian Linnhoff folgten mit jeweils drei Minuten Abstand als 12. und 25. Insgesamt (Platz fünf und neun in der Hauptklasse). Isabelle und Sophie Rhine liefen nach etwas über einer Stunde Hand in Hand ins Ziel – Platz sieben und acht in der Frauenhauptklasse.