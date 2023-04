59. Spurt in den Mai in Büttgen Schon 60 Jahre alt – und kein bisschen angestaubt

Eigentlich könnte das in Büttgen seit 1963 im Rahmen des „Spurts in den Mai“ ausgetragene Straßenrennen am Montag Jubiläum feiern. Doch wegen der vermaledeiten Corona-Pandemie und den damit verbundenen Absagen 2020 und 2021 hängt der Klassiker ein wenig hinterher, geht aktuell erst in seine 59. Auflage. Dem Spaß tut das keinen Abbruch: Auf dem 900 Meter langen Hochgeschwindigkeitskurs mit Start und Ziel auf der Pampusstraße erwartet Fahrer und Zuschauer Action nonstop. Die steile These von Gesamtleiter Friedhelm Kichhartz, „alle Kurven können ohne zu bremsen gefahren werden“, quittiert der in Büttgen fünfmal siegreiche Sportliche Leiter Lars Teutenberg zwar mit einem leichten Stirnrunzeln, offen widersprechen würde der 52-Jährige seinem „Chef“ aber niemals. So etwas schickt sich nicht im Radsportdorf Büttgen.